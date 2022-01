L'Agenda en Normandie : jeudi 17 mars

MANCHE

A partir de vendredi et tout ce week-end, l'association Rejouets vous propose des animations avec le Festival Tous en Jeu à Cérences. L'occasion de découvrir de nouveaux sports, de profiter de spectacles, d'animations et de jeux sur le thème médiéval. Plus d'infos ICI

Vendredi, il y a du football. L'US Avranches reçoit l'équipe de Chateauroux pour le compte de la 25ème journée de National. Coup d'envoi de la rencontre ce vendredi à 20h sur la pelouse du Stade Fenouillère. Plus d'infos ICI

Graines et greffons... Tous au jardin c'est ce samedi à la Ferme Musée du Cotentin, située à Ste Mère Eglise. C'est ce samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. L'entrée est à 3€ et c'est 1€ pour les enfants. Plus d'infos ICI

CALVADOS

A partir de vendredi et jusqu'à lundi, c'est le salon des vins et de la gastronomie à Caen. Vous pourrez découvrir de nombreux produits viticoles et gastronomiques ce vendredi de 17h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 19h et lundi de 10h à 18h. L'entrée est à 6€.

Vendredi, le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit l'équipe de Tarbes en National 1 Masculine. Coup d'envoi de la rencontre ce vendredi à 20h au Palais des Sports de Caen. Suivez l'actualité du CBC ICI

ORNE

Ce samedi, le Centre Social Croix Mercier d'Alençon organise une journée du bien-être. Au programme : des ateliers comme la fabrication d'un savon ou d'un baume à lèvres ou encore la présence de diverses associations. C'est ce samedi de 9h30 à 18h. Retrouvez plus d'infos ICI

Samedi, un atelier d'initiation aux musiques electroniques est proposé à la Luciole à Alençon. Chaque atelier de 50 minutes se compose d'une partie théorie et d'une partie pratique "mini-mixes" où chacun est à même d'utiliser différents types de machines. C'est 10€ pour les adultes et 6e pour les 6/20 ans. Les infos ICI