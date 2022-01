Washington (AFP). Donald Trump et la Maison Blanche: une ambition ancienne, une guerre éclair

- La genèse - 7 octobre 1999. Bill Clinton est à la Maison Blanche. Donald Trump, sorti de plusieurs faillites, annonce briguer l'investiture présidentielle du petit parti de la Réforme. Le flamboyant promoteur immobilier, habitué des tabloïds, avait hésité en 1988, plaisantant qu'Oprah Winfrey pourrait être sa colistière. Cette année-là, il quitte le parti républicain et dénonce Pat Buchanan en ces termes: "C'est un admirateur de Hitler. Je pense qu'il est antisémite. Il n'aime ni les Noirs, ni les gays". Son discours est déjà populiste: "les républicains sont prisonniers de leur aile droite. Les démocrates sont prisonniers de leur aile gauche. Je n'entends personne parler des travailleurs hommes et femmes du centre", écrit-il alors. Sa candidature fait long feu, il jette l'éponge quatre mois plus tard, rejetant évidemment la faute sur les autres, en l'occurrence le parti de la Réforme, "en pleine pagaille" selon lui. - Les années Obama - 27 février 2011. Quelle affaire: le président des Etats-Unis, Barack Obama, convoque une conférence de presse pour publier son acte de naissance et mettre fin aux rumeurs alimentées par Donald Trump sur sa naissance étrangère. "Nous n'avons pas de temps pour ce genre de bêtises", se lamente-t-il. Trump triomphe: il a forcé le président à lui répondre. Barack Obama se venge deux mois plus tard au dîner des correspondants de la Maison Blanche, en humiliant l'homme d'affaires, assis à une table, et qui encaisse le visage fermé. "Le Donald", s'amuse Barack Obama, "peut maintenant enfin s'intéresser aux vrais problèmes: avons-nous fait semblant d'envoyer un homme sur la Lune? Que s'est-il passé à Roswell?" Mais son pouvoir de nuisance reste tel qu'il force le candidat républicain Mitt Romney à venir à Las Vegas pour obtenir son appui, devant les caméras, en 2012. 14 mars 2014. Après avoir minutieusement préparé une candidature au poste de gouverneur de New York, l'homme d'affaires renonce. Trop risqué. Mais il prévient sur Twitter: "J'ai des projets bien plus grands en tête --restez à l'écoute, ça se fera!" - Le Blitzkrieg - 15 juin 2015. Jeb Bush se présente à la Maison Blanche. "A-t-on vraiment besoin d'un autre Bush à la Maison Blanche?", écrit Donald Trump sur Twitter. Jeb Bush, fils et frère de présidents, ne sait pas ce qui l'attend: il est alors en tête des sondages. Le lendemain: Donald Trump convoque la presse dans la tour Trump à New York, il apparaît sur son fameux escalator et annonce sa candidature. Son slogan: "rendre à l'Amérique sa grandeur". Sa promesse: construire un "grand, grand mur" à la frontière mexicaine. "Nous avons hâte d'en savoir plus sur ses idées pour le pays", raille une porte-parole du parti démocrate. Le premier sondage le montrant en tête de la quinzaine de candidats est publié le 14 juillet par USA Today. "Donald Trump ne gagnera pas les primaires, il a trop de vulnérabilités", assure sans ciller à l'AFP Karlyn Bowman, du centre de réflexion conservateur American Enterprise Institute --cruelle citation, avec le recul, mais qui reflète l'opinion ambiante. Quand il arrive au premier débat, le 6 août, les scandales sont déjà légion: il a accusé le Mexique d'envoyer violeurs et criminels aux Etats-Unis, perdu ses liens avec NBC et Macy's, affirmé que le sénateur et vétéran John McCain n'était pas un héros car il s'est fait capturer au Vietnam, insulté ses rivaux. Il insinue qu'une journaliste de Fox News lui fut hostile car elle avait ses règles et se moque en privé de sa rivale Carly Fiorina ("regarde cette tête! Qui voterait pour ça?"). Les "gaffes de trop" se suivent, et la courbe du Donald s'élève dans les sondages, 25 puis 30 puis 35%. La classe politique n'en croit pas ses oreilles quand, le 7 décembre, il propose de fermer les frontières aux musulmans. Donald Trump remplit chaque creux par une tirade fracassante, il se contredit, retweete canulars et fausses informations, ne s'excuse jamais, et sa tête est du matin au soir sur les chaînes d'informations, économisant au candidat des dizaines de millions de dollars de publicités. - L'hallali - 1er février 2016. L'establishment du parti croit que Donald Trump n'est qu'un château de cartes après sa deuxième place dans l'Iowa. Las, il triomphe dans au moins 19 consultations sur 31. Jeb Bush, son plus fervent détracteur, a abandonné le 20 février. Ses électeurs ne vacillent pas, même après que Donald Trump cautionne la manière forte contre des manifestants. "Un jour, ils comprendront, le jour où on va tout rafler, ils comprendront", dit-il des "commentateurs" mardi en Floride, savourant sa vengeance.

