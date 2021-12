Detroit (Etats-Unis) (AFP). Primaires américaines: Trump attaqué par ses adversaires républicains

Mais ses trois rivaux, Marco Rubio, Ted Cruz et John Kasich, se sont engagés à le soutenir si jamais il remportait in fine l'investiture à la convention de Cleveland en juillet, affaiblissant de façon significative la campagne des "tout sauf Trump" que certains conservateurs tentent d'organiser. Donald Trump s'est également engagé, en toute fin de débat, à ne pas se présenter en candidat indépendant à la présidentielle de novembre s'il perdait les primaires -- alors qu'il avait recommencé à en agiter la menace. De 17 candidats au départ, il n'en restait que quatre à Detroit jeudi pour ce onzième débat, diffusé sur la chaîne Fox News, et dont le ton a été donné d'entrée de jeu par une allusion obscène du milliardaire. Marco Rubio s'étant moqué de la petitesse supposée de ses mains, Donald Trump a tenu à rassurer l'auditoire sur le reste, déclarant à la consternation générale: "je vous garantis qu'il n'y a aucun problème". Le milliardaire a dominé le temps de parole. Immédiatement, ses rivaux l'ont attaqué sur sa carrière d'homme d'affaires, le sénateur de Floride Marco Rubio s'attelant à saper sa réputation en insistant sur les faillites de certains de ses casinos, les entreprises ratées de l'empire Trump, ou le procès au civil d'ex-étudiants de l'ex-"Université Trump", qui vendait des cours sur l'immobilier et l'entrepreneuriat. "Vous n'avez jamais employé une personne de votre vie. J'ai employé des dizaines de milliers de personnes", a répondu Donald Trump, sur la défensive alors que des publicités négatives commencent à l'attaquer dans le grand Etat de Floride, qui votera le 15 mars. "Vous vous souvenez de la vodka Trump, ou des steaks Trump?" a répliqué Marco Rubio, que Donald Trump appelle "petit Marco". Modérateurs et rivaux ont souligné durant l'émission des contradictions et revirements du favori, qui peine à persuader l'ensemble des conservateurs qu'il est bien l'un des leurs. Ted Cruz, sénateur ultra-conservateur du Texas, a rappelé que Donald Trump avait envoyé dix chèques à diverses campagnes de la démocrate Hillary Clinton dans le passé. "C'était pour les affaires", a justifié Donald Trump. Plus grave, aux yeux des républicains, un doute est venu s'installer sur sa position exacte sur l'immigration clandestine. Donald Trump aurait dit au New York Times, lors d'une rencontre "off", qu'il serait flexible sur le sort des clandestins, qu'il a publiquement promis d'expulser. Pressé de toutes parts, il a refusé à plusieurs reprises d'autoriser le quotidien à diffuser l'enregistrement. Mais Donald Trump a insisté sur ses qualités de "leader" et son pragmatisme. Il a changé en direct sa position sur les fusils d'assaut (qu'il ne veut plus interdire) et les visas pour les étrangers hautement qualifiés (dont il veut augmenter le nombre). "J'ai un noyau très solide", a-t-il assuré, "mais je n'ai jamais vu quelqu'un réussir sans un certain degré de flexibilité". - Offensive anti-Trump - Consterné par le niveau de la discussion, le gouverneur de l'Ohio John Kasich s'est présenté à nouveau comme le candidat le plus raisonnable, vantant son expérience exécutive et au Congrès sur le budget. "J'essaie toujours d'éviter le genre de mêlées qu'on a vues sur scène. Les gens me disent, partout où je vais, que je suis l'adulte sur la scène", a-t-il déclaré. Le débat concluait une journée mouvementée pour le parti républicain, divisé sur l'ascension irrésistible du magnat. Il a remporté dix des 15 premières consultations depuis le 1er février. Le calendrier des primaires a été conçu de telle façon qu'à partir du 15 mars, le candidat en tête sera quasi-assuré de remporter l'investiture: la plupart des Etats comme la Floride attribueront la totalité de leurs délégués au vainqueur, ce qui consolidera toute avance de façon exponentielle vers la majorité absolue requise. Le temps presse, et le candidat républicain à la présidentielle de 2012, Mitt Romney, a pris la tête de la contre-offensive, sortant de sa réserve dans un discours accablant jeudi. "Donald Trump est un charlatan, un imposteur. Ses promesses ne valent pas mieux qu'un diplôme de l'Université Trump. Il prend les Américains pour des pigeons", a-t-il déclaré dans l'Utah. Il s'est surtout attardé sur la personnalité du milliardaire, sa "malhonnêteté", sa "cupidité", sa "misogynie" et sa vulgarité. Mais des républicains doutent de l'efficacité de cette contre-offensive, improvisée et tardive.

