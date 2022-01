Le SAMU de Rouen à l'heure américaine ?

Depuis quelques mois, elle résonne régulièrement à Rouen et ses alentours. Et parfois, elle interroge. « On se croirait à New York », commente une passante, surprise par la tonalité de la sirène du Samu en attendant pour traverser la rue, alors que le véhicule de secours se fraye un chemin dans la circulation.

On est toutefois loin de l'ambiance sonore des grandes villes américaines, chargée de sirènes en quasi-permanence. D'autant plus que l'utilisation de cette sirène dite internationale en France, est particulièrement réglementée. Pour l'actionner, les conducteurs du SAMU doivent impérativement enclencher la sirène classique à deux tons. Les deux sirènes fonctionnent ainsi simultanément.

Réduire les délais d'intervention

Insonorisation de plus en plus performante de l'habitacle des véhicules, musique écoutée à un fort volume, ou encore utilisation de casques ou d'oreillettes (interdits depuis le 1er juillet 2015, mais toujours régulièrement utilisés)... dans la circulation, les comportements des automobilistes et les matériels utilisés ont eux aussi beaucoup évolués. « Il fallait donc s'adapter à ses changements en améliorant la sécurité, tant pour les usagers que pour les personnels d'urgence », précise le docteur Philippe Roux, directeur du SAMU/SMUR de Rouen.

Loin de vouloir jouer les cow-boys, quand les médecins, infirmiers et conducteurs des équipes de la structure médicale d'urgence et de réanimation (SMUR) du SAMU de Rouen enclenchent la sirène, l'effet est immédiat : les gens sont davantage enclin à se pousser pour faire de la place aux véhicules d'urgence. « Nous constatons une légère réduction des délais d'intervention, notamment en période de forte circulation comme aux heures de sorties des bureaux en fin de journée, ou dans un bouchon, résultant par exemple d'un accident. Il ne faut pas oublier que derrière chaque intervention du SAMU, se joue probablement une vie humaine, chose que certains usagers de la route ont tendance à oublier. »

Une particularité technique

Outre la surprise qu’entraîne chez les automobilistes et les passants cette sirène différente, un autre aspect, plus technique, a son importance. Le signal sonore émit par cette sirène, de type sinusoïdal, attire davantage l'attention car il est plus directif, contrairement à la sirène classique qui se répercute davantage sur les éléments alentours comme les bâtiments, et devient difficile à localiser précisément.

Une nouvelle sirène, mais pas que...

Au-delà de cette nouvelle sirène internationale, dite « américaine », c'est un bien plus vaste plan de rénovation des équipements qui est appliqué au SAMU de Rouen. Il s'inscrit dans une politique globale d'amélioration de la signalétique. Objectif : « augmenter la sécurité et faire en sorte de distinguer le SAMU des autres véhicules prioritaires comme les ambulances de secours d'urgence privées, la police et les pompiers ».

Trois axes de développement ont à ce titre été étudiés :

La couleur des nouveaux véhicules, reçus en fonction des renouvellement du parc automobile du service, est désormais majoritairement jaune fluo, afin qu'ils soient mieux identifiés, vus et distingués.

La signalisation lumineuse fait aussi l'objet d'une attention particulière. Les gyrophares classiques sont progressivement remplacés par des dispositifs éclairant à LED, moins énergivores, et surtout beaucoup plus puissants en terme de portée lumineuse.

Enfin la signalisation sonore est elle aussi améliorée avec, en complément du deux tons classique, l'ajout de la fameuse sirène internationale.

Différentes expérimentations menées à travers le pays

Malgré le fait qu'il soit le seul à l'utiliser en Normandie, le SAMU de Rouen est loin d'être le premier à actionner cette sirène internationale. Plusieurs expérimentations ont lieu ou se sont déroulées en France au cours des cinq dernières années. En région parisienne, à Brest ou à Limoges par exemple, certains services l'ont également testé avec le même constat d'efficacité, malgré une certaine gène de la part des autorités régulatrices. Après une première expérimentation, les marins-pompiers de Marseille l'ont, quant à eux, définitivement adoptée pour leurs véhicules d'urgence médicale.