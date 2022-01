L'interview décalée de Jonathan Cléry du Oissel MRN Handball

Quel serait ta sélection nationale idéale pour les JO de Rio de l’été prochain ?

Ailier Gauche : Guigou / Butto

Arrière Gauche : Fernandez / Accambray / Grebille

Demi-Centre : Karabatic N / Narcisse / Mahé

Arrière Droit : Nyokas K / Di Panda

Ailier Droit : Abalo / Porte / Kounkoud

Pivot : Karabatic L / Sorhaindo / Afgour / Fabregas

Gardien : Omeyer / Gerard / Genty

Est-ce qu’on t’a déjà confondu avec une célébrité ?

Oui avec Benjamin Castaldi, quelle misère...

Quel métier aimerais-tu faire après ta carrière de sportif de haut-niveau ?

J’ai de la chance car je l'exerce déjà…

As-tu un restaurant à nous conseiller sur Rouen ?

Le Relais à Déville c’est un endroit superbe ! Demandez Mr Mendes. J’aime bien aussi le « Ho Lamian » rue Eau de Robec à Rouen.

Quel serait ton costume si tu étais invité à une soirée déguisée ?

Je dois avouer que si je suis dans le délire ça peut-être tout et n’importe quoi mais ayant fait Halloween à Dublin en rocker punk je dirais que je remettrai ça.

Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ?

Ceux de Deadpool.

Quel est ton plus grand souvenir de sport jusqu’à maintenant ?

Au sein du MRNHB, quand je jouais encore, c'est la montée en N1 car cette année avait été terrible. Et l’année dernière pour la première saison des -18ans en Championnat de France, nous sommes allés en 8e et avons fait trembler le futur champion. Je retiens aussi le match 10 de 2ème phase contre Tremblay qui nous fait passer.

Si tu devais décerner le « friedberg d'Or » (action la plus moche durant un match) à un joueur du MRN HB depuis le début de la saison, à qui le donnerais-tu et pourquoi ?

A Cédric, parce qu’il est capable de tout (comme faire un basket avant la musculation et intercepter la balle dans les mains de son partenaire ne sachant pas qu’il est avec lui).

Quel est le pari le plus idiot que tu aies fait jusqu’à maintenant ?

J’en ai fait beaucoup et surtout des idiots mais au MRNHB il doit être sûrement avec Rémi.

Que ferais-tu si tu gagnais au prochain tirage d’Euromillions ?

Je ferais plaisir à mes proches (famille et amis) et je profiterais, et mettrais de côté pour faire fructifier pour les générations suivantes.

Que souhaiterais-tu dire aux supporters de MRN HB ?

Merci d’être présent, et venez avec des amis pour que l’on grandisse. J’ai également une requête :faites du bruit !

Yannis t'a posé une question :

Quel est l’endroit le plus insolite dans lequel tu as fait tes besoins ?

Sûrement dans un bar ou un resto car avec un ami dardien d’une équipe adverse où il y avait un casino, nous avions un défi photo à relever...

A toi maintenant de trouver une question pour Morgan qui sera le prochain à faire l’interview :

Qui pour toi est le plus de mauvaise foi ?