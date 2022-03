Interview de l'espoir Théo Moualek, du Métropole Rouen Normandie Handball (VIDEO)

Son nom est connu. Et pour cause : Théo, jeune demi-centre de 17 ans, est le fils de Stéphane Moualek, coach de l'équipe première du MRNHB, en lutte pour l'accession en Pro D2. Le jeune handballeur, membre de l'équipe des - 18 ans du club et de l'équipe de France universitaire, n'a pas le gabarit de ses partenaires Stanislas Zmuda et Mathias Creteau. Mais lui aussi est une pépite, promise à un bel avenir. Pour Tendance Ouest, il raconte son parcours.