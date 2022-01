Art et déchirure: psyché et création

Né en 1989 avec le désir de faire connaître des pièces et œuvres d'art en lien avec la maladie mentale, ce festival est aujourd'hui un rendez-vous attendu pour la qualité de sa programmation. Cette année, dix pièces ont été retenues pour parler de la maladie sous divers angles. Si le sujet peut sembler grave, la forme ne l'est pas forcément : Tout un monde ou Sous la pluie sont par exemple des spectacles comiques, clownesques ou burlesques. Véritable laboratoire, ce festival donne naissance à des projets nés en institution par la collaboration d'auteurs, de comédiens et de patients ou s'inspire de témoignages pour dresser un portrait en ombre chinoise de la maladie.

Pratique. du 9 au 20 mars. À Rouen et dans l'agglo. www.art.et.dechirure.over-blog.com