L'Agenda en Normandie : vendredi 11 mars

MANCHE

Dessinator, le festival de BD se tient tout ce week-end à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Au programme : exposition, atelier d'initiation à la BD, séances de dédicaces, animations diverses et atelier maquillage pour les enfants. Retrouvez le programme complet ICI

Samedi, la municipalité de Condé-sur-Vire accueille, pour la 2ème année consécutive, l’élection de Miss Manche 2016 organisée sous l’égide Miss France. Daphné Bruman, Miss Normandie 2015, sera présente. C'est ce samedi à la salle Condé Espace de Condé-sur-Vire à partir de 20h45. L'entrée est à 12€, c'est 8€ pour les moins de 18 ans.

CALVADOS

Tout ce week-end, le Salon Habitat, Déco, Immo et Jardin se tient à Saint-Pierre-sur-Dives. Cinq espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'habitat s'exposent aux Halles de Saint-Pierre-sur-Dives. Rendez-vous, samedi et dimanche, pour en profiter. Retrouvez toutes les infos ICI

Ce dimanche, rendez-vous pour les Foulées de Bayeux à partir de 12h, place St Patrice. Au programme : des courses jeunes, la course féminine «La Reine Mathilde» au profit de l'association «Vaincre la Mucovisidose», le 10 km du Bessin Libre et le semi-marathon. Et à 18h, retrouvez votre émission Tendance Sports en direct de Bayeux. Les infos ICI

ORNE

Jusqu'au 26 mars, assistez à de nombreux concerts proposés dans le cadre du Printemps de la chanson dans l'Orne. Cette année c'est la 11ème édition. Retrouvez toute la programmation et l'interview complète sur tendanceouest.com

Tout ce week-end, c'est la fête de la Normandie à Argentan. Au programme : l'élevage, les métiers d'art, la gastronomie ou encore l'histoire, la culture et le patrimoine. Rendez-vous, samedi et dimanche, sous la Hall et sur le champ de foire de 10h à 19h. L'entrée est gratuite.

Ce week-end, la ville de l'Aigle organise son marché aux arbres et aux plantes. Vous pourrez partager des conseils avec les pépiniéristes, horticulteurs et paysagistes qui seront présents. C'est samedi et dimanche de 8h à 18h30 sur les places Boislandry et de l'Europe.