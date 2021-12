15% des français mentent à leur proche sur leur cuisine

Admettons que ce week-end vous fêtiez un événement particulier: vos amis s'attendent à ce que vous prépariez un repas gastronomique.

Même s'ils savent que vous n'êtes ni un chef étoilé ni un traiteur, vous leur avez tellement vanté vos qualités de cordon bleu que vous vous êtes mis dans une situation délicate vous-même.

Problème... vous ne savez pas cuisiner et pour le coup vous êtes un cancre des fourneaux.

15% des français dans ce cas de figure font croire à leurs proches qu'ils ont fait un petit plat, alors qu'ils l'ont acheté déjà préparé...

Selon un sondage effectué par le site Monsieurgrrr.fr vous êtes nombreux à prendre un sac de courses et filer chez un traiteur. Ensuite vous attendez d'être seul à la maison pour sortir deux casseroles et une poêle Vous les salissez exprès tout comme votre tablier pour faire comme si... et finalement la seule étape que vous respectez c'est le dressage qui souvent, est artisanal afin d'éviter d'éveiller les soupçons.