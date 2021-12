Après trois heures et demie de partie dans un grand hôtel de Séoul, Lee Se-Dol, qui domine le jeu de go depuis une décennie, a finalement décidé d'abandonner cette manche, réalisant qu'elle ne pouvait plus échapper à l'ordinateur AlphaGo.

