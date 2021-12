L'Agenda en Normandie : mercredi 9 mars

MANCHE

Dès ce mercredi, votez pour les 6 finalistes du Tremplin Tendance Ouest/Papillons de Nuit. Le gagnant se produira le 22 mai au festival, il bénéficiera d'une session d'enregistrement chez Studio Pick Up à Caen et d'une mise en avant sur Tendance Ouest. Votez jusqu'au 20 mars pour le Tremplin Tendance Ouest/Papillons de Nuit sur tendanceouest.com

Dessinator, le festival de BD se tient tout ce week-end à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Au programme : exposition, atelier d'initiation à la BD, séances de dédicaces, animations diverses et atelier maquillage pour les enfants. Retrouvez le programme complet ICI

CALVADOS

Jeudi, participez à une rando roller à Caen. Organisée par TouCaen Roller, c'est une rando nocturne de 18 kms pour les patineurs confirmés. Le départ se fera à 20h30 sur le Port de Caen, à côté des Rives de l'Orne. N'oubliez pas vos lumières. Vous retrouvez toutes les infos ICI

ORNE

Dimanche, à Alençon se tient la 24ème bourse d'échange moto et auto avec pour thème les motos d'antan. Au programme : expositions de voitures et camions des 24h du Mans, des 4L Trophy, des tracteurs et des moteurs auxiliaires. L'entrée est gratuite pour les spectateurs, elle varie de 3,50€ à 4€ pour les exposants. C'est gratuit pour les exposants professionnels.

A La Ferté Macé, Catherine Marchais et d'autres bénévoles ont choisi de mettre en avant la semaine du handicap au cinéma. Rendez-vous du mercredi 9 au mardi 15 mars. Infos à retrouver ICI