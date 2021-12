Il trouve 144.000 Francs suisses (132.000 euros) dans le tram, et rend le sac à la police.

Le conducteur a découvert le sac au terminus et l'a remis à un collègue, qui l'a ensuite amené à la police. A l’intérieur, outre des papiers d’identité, 144 000 francs-suisses, soit plus de 132 000 euros, en liquide.





Un couple de chanceux a eu la surprise de se retrouver au même moment avec l'employé au commissariat, le sac et tout son contenu sous le bras. Le couple n'avait remarqué leur malheur que lorsque le tram avait remis les gazs.





Une fois les identités contrôlées, le couple, soulagé, a pu récupérer son précieux sac grace à ces deux hommes, bien plus qu'honnêtes.