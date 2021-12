L'Agenda en Normandie : mardi 8 mars

MANCHE

Ce mardi soir, assistez au concert de «Red Cuckoo» à Saint-Lô. C'est un concert de musique irlandaise. C'est ce mardi à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand. L'entrée est à 10€.

Samedi, la municipalité de Condé-sur-Vire accueillera, pour la 2ème année consécutive, l’élection de Miss Manche 2016 organisée sous l’égide Miss France. Une soirée qui se déroule en deux temps. 8 prétendantes ont été retenue, vous pouvez encore candidater, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement pour retrouver les contacts. L'élection Miss Manche 2016, c'est ce samedi à la salle Condé Espace de Condé-sur-Vire.

Dimanche, c'est le 22ème tournoi d'escrime de la Licorne à Saint-Lô. 100 jeunes fleurettistes de tout le grand-ouest sont attendus, de Normandie, de Bretagne, du Pays de Loire et de la région Centre. Rendez-vous, ce dimanche, au Centre sportif Fernand Beaufils à partir de 9h30. L'entrée est gratuite.

CALVADOS

Ce mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Divergente 3 : Au-dela du mur». Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville et famille qu'ils aient connues. C'est ce mardi soir à 20h au cinéma Pathé des Rives de l'Orne.

Dimanche, assistez au spectacle «Le tombeur» de Michel Leeb au Zénith de Caen. Vendeur de voitures anciennes, il habite un charmant appartement parisien. Séduisant célibataire, beau parleur, flambeur et tombeur, il collectionne les aventures. C'est ce dimanche à 16h. L'entrée varie de 40€ à 48€.

ORNE

Tout ce week-end, c'est la fête de la Normandie à Argentan. Au programme : l'élevage, les métiers d'art, la gastronomie ou encore l'histoire, la culture et le patrimoine. Rendez-vous, samedi et dimanche, sous la Hall et sur le champ de foire de 10h à 19h. L'entrée est gratuite.

Ce week-end, la ville de l'Aigle organise son marché aux arbres et aux plantes. Vous pourrez partager des conseils avec les pépiniéristes, horticulteurs et paysagistes qui seront présents. C'est samedi et dimanche de 8h à 18h30 sur les places Boislandry et de l'Europe.