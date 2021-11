Collision fictive entre un train et une voiture aujourd'hui à Belval.

Il s'agit de simuler la collision entre un train et une voiture sur un passage à niveau pour faire le point sur la coordination des différentes équipes d'intervention : les pompiers, les gendarmes, le Samu mais aussi les services de la SNCF".

Un grand nombre de paramètres seront analysé pour mettre à jour le plan Orsec ferroviaire. La prise en charge des blessés, la réactivité des services compétent en matière de déviation de la circulation, la capacité à informer la presse et les familles concernées, les relations entre les secours et la SNCF. Tout ces rouages se doivent en effet d'être parfaitement dans le cas où ce type d'évenement arrivait réellement.

Un PC de crise sera installé à Coutances et veillera au bon déroulement de cet exercice. Pompiers, gendarmes, agents du Samu et de la SNCF, victimes fictives, personnels de la Croix-Rouge et de la préfecture ... ce sont 200 personnes qui seront mobilisées pour cet exercice de grande ampleur.

PRATIQUE: L'exercice se déroulera le jeudi 16 juin au niveau du passage à niveau de Belval sur la ligne Saint-Lô/Coutances de 13 h à 17 h. Des déviations routières sont à prévoir sur la D972 entre Saint-Lô et Coutances au niveau de Belval lors de l'exercice.