Rigoberte Mbah, une Lionne Indomptable chez les Diablesses Rouges du FC Rouen

C'est une femme épanouie qui nous retrouve ce jeudi 3 mars au stade Diochon, enceinte du FC Rouen. Rigoberte Mbah, Camerounaise de 31 ans et défenseure centrale d'une équipe évoluant en D2 féminine, a trouvé la stabilité. Après avoir vécu six ans dans le Nord, sous la tunique d'Hénin-Beaumont, la stoppeuse a atterri en août dernier en Normandie.

100 capes chez les Lionnes indomptables

Pour le FC Rouen, le renfort est de taille : "J'ai joué six ans à Hénin-Beaumont, dont cinq en premières division. Et je viens de passer une saison à Metz, toujours en D1", raconte, posément, la jeune trentenaire. Au-delà de son parcours en club, Rigoberte a à son actif plus de 100 sélections chez les Lionnes Indomptables, l'équipe nationale camerounaise. Autant de capes qui lui ont permis d'enrichir son palmarès, avec notamment un titre de vice-championne d'Afrique en 2004.

De Rouen, Rigoberte ne connaissait que peu de choses avant d'arriver : "J'avais joué et gagné contre le FCR quand j'étais à Hénin-Beaumont." Une méconnaissance non réciproque, les joueuses normandes ayant toutes entendu parler de leur recrue : "J'étais impressionnée et fière que l'on reconnaisse mon talent !" Si l'équipe ne montera pas cette saison, Rigoberte garde cet objectif en tête avant de raccrocher définitivement les crampons. Mais pas question de quitter la Normandie pour autant pour celle qui coache les U18 féminines et qui passe actuellement sa formation d'éducateur sportif : "Vraiment, je me plais ici."