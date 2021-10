Rouen. Fin de parcours en Coupe de France féminine pour le FC Rouen

Gilles Loemba et ses joueuses ne pensaient sûrement pas s'offrir pareille affiche, en se lançant dans l'aventure de la Coupe de France au début de la saison. Le dimanche 6 janvier 2019, l'équipe féminine du FC Rouen (Seine-Maritime) affrontait le FC Fleury, une formation de Division 1.

Fleury a fait respecter la hiérarchie

Dès le début de la rencontre, les visiteuses rendent bien visibles les deux divisions qui les séparent du FCR (Régional 1). Les Diablesses cumulent les pertes de balle et finissent par encaisser un premier but à la 25e minute. Une ouverture du score qui a eu le mérite de réveiller les Rouennaises, qui sont notamment montées d'un cran dans l'agressivité. Mais ce sont les joueuses de Fleury qui ont globalement dominé ce premier acte, terminé sur le score de 1 à 0.

Après la pause, Fleury continue de pousser et de se procurer des occasions, à l'image d'un tir qui rebondi sur le poteau avant de finir dans les gants de la gardienne rouennaise. Logiquement, les assaut finissent par payer et Fleury parvient à faire le break (2-0). Les visiteuses prennent trois buts d'avance sur pénalty à cinq minutes de la fin du match, puis elles inscrivent un quatrième et dernier but pour conclure leur succès 4 à 0.

Après avoir résisté pendant plus d'une heure, le FCR s'incline 4️⃣-0️⃣ contre le @FCF91cde.



Bravo pour votre beau parcours les filles 👏

"C'était une très bonne expérience. J'aurais préféré tirer une équipe de division inférieur, de D2, admettait Gilles Loemba, le coach rouennais, à l'issue de la rencontre. Le match contre Fleury était trop tôt pour qu'on puisse aller plus loin en Coupe de France. Fleury a été supérieur à nous dans tous les domaines, même si notre gardienne a été exceptionnelle avec ses arrêts. Le score aurait dû être bien plus lourd."

Le FC Rouen retrouvera le championnat contre le FC Flers le 20 janvier, avec l'objectif de remonter directement en Division 2.