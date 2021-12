11e édition pour À l'Est du nouveau à Rouen

Pour ce faire, le président David Duponchel et son équipe de passionnés ont sélectionné une série de films inédits, courts ou longs, fictions ou documentaires, choisis pour leur qualité narrative et plastique, et mettent en compétition sept films. Pour dénicher ces perles rares, le président assiste à de nombreux festivals. Les programmateurs ne privilégient pas les réalisateurs connus mais aiment à révéler de jeunes talents, le seul critère étant la qualité de l’œuvre. Enfin, comme à l'accoutumée, quasiment chaque séance est suivie d'un débat avec le public afin d'approfondir notre approche de ces cultures, si proches et pourtant tellement méconnues.

Pratique. Du 4 au 13 mars. Omnia à Rouen et Ariel à Mont-Saint-Aignan. Tarif de 4 à 5,5€. www.alest.org