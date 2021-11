Trois hommes et une femme ont été condamnés à des peines entre six mois de prison ferme et quatre an de prison ferme ce matin par le tribunal de Cherbourg.

De lourdes amendes ont également été prononcées à leur encontre.

Ils étaient poursuivis pour trafic d'héroïne dans l'agglomération cherbourgeoise mais aussi à Lorient et à Rouen.

Une cinquième personne a par ailleurs été relaxée.