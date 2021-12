Rouen : Clap de début du tournage de "Dawn Of Crime" saison 2

Le Snooker. C’est dans ce bar avec 23 tables de billard et 8 pistes de bowling situé au Hangar 9 depuis le 8 janvier, que débute le tournage de la saison 2 de Dawn Of Crime (la première saison avait été nominée en 2014 au festival francophone de la webserie, et invitée au Paris Manga en début d'année). Nous y rencontrons Véga Urei, créateur de la websérie et comédien dans le rôle de Clark Kent ainsi que Geoffroy Piet, co-auteur de la saison et rôle de Bruce Wayne.

Comment vous êtes-vous rencontrés ?

Véga Urei : J’ai découvert Geoffroy dans la série « Plus Belle la vie », il interprétait Jonas Malkavian. J’ai tout de suite pensé à lui pour le rôle de Bruce Wayne.

Geoffroy Piet : J’ai répondu que je voulais y jeter un coup d’œil. Puis nous avons eu des idées et ça a fonctionné ensemble.

Que nous réservez-nous pour la saison 2

V.Urei : Clark Kent est devenu icône de Métropolis en tant que « le flou ». L’arrivée de l’Archet Vert va compliquer sa vie et il sera confronté aux fantômes du passé.

G. Piet : Bruce Wayne arrivera doucement. Il se cherche. Il n’est pas encore devenu Batman. Il sait ce qu’il veut faire mais n’est pas sûr de ces choix, tandis que Clark Kent devient progressivement Superman. Ce que nous pouvons dire, c’est que la fin sera (sourire)... enfin nous apportons une idée nouvelle et inédite !

V. Urei : Nous préparons 36 épisodes réalisés par Florent Dubois. Au total nous serons une équipe d’environ 20 personnes, tous bénévoles !

Si vous souhaitez participer au tournage, l’équipe recherche des figurants en nombre pour une grande scène prévue le 19 mars prochain.

