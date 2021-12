Téhéran (AFP). Iran: Rafsandjani et Rohani élus à l'Assemblée des experts

Sur les 88 sièges de l'Assemblée des experts, 16 sont réservés à des élus de Téhéran. Autre fait significatif, deux religieux conservateurs importants, l'ayatollah Ahmad Janati, chef du Conseil des gardiens de la constitution, et l'ayatollah Mohammad Yazdi, chef de l'Assemblée des experts, ont également été élus. En revanche, l'ayatollah Mohammad-Taghi Mesbah Yazdi, un important religieux de Qom, ne l'a pas été. MM. Janati et Yazdi arrivent respectivement en 11ème et 15ème position. MM. Jenati, Yazdi et Mesbah Yazdi ont toujours adopté des positions hostiles aux réformateurs qui avaient fait campagne pour les éliminer. Parmi les dix candidats arrivés en tête, sept religieux étaient soutenus à la fois par les conservateurs et les réformateurs. Selon le ministère de l'Intérieur, sur les 8,5 millions d'électeurs de la province de Téhéran, 3,9 millions ont participé au scrutin qui était couplé à des élections législatives, soit une participation d'environ 45%. A Téhéran même, la participation a été de 42%. Sur l'ensemble du pays, environ 60% des électeurs ont voté à ce double scrutin.

