Téhéran (AFP). Iran: victoire des réformateurs/modérés aux législatives

Selon des résultats partiels non encore officiels publiés par ces médias, y compris les médias conservateurs, la liste "Espoir" des réformateurs et modérés a gagné au moins 33 des 68 sièges qui étaient en jeu sur les 290 que compte le Parlement.

Selon l'agence Fars, proche des conservateurs, les réformateurs et modérés ont obtenu au moins 33 sièges contre 21 pour les conservateurs.

Le site d'information Tasnim, également proche des conservateurs, accorde à la coalition des réformateurs et modérés 35 sièges.

Il faudra attendre les résultats officiels et définitifs, ainsi que la position des députés indépendants - une trentaine au total élus au second et au premier tour du 26 février - pour savoir si les alliés du président Rohani obtiennent la majorité de 146 sièges au Parlement.

221 députés avaient été élus dès le premier tour, dont 103 conservateurs et 95 réformateurs/modérés ainsi que 14 indépendants dont la tendance politique n'est pas clairement définie.

Parmi les élus du premier tour figuraient également quatre conservateurs modérés soutenus par les réformateurs, ainsi que cinq représentants des minorités religieuses (juifs, arméniens, assyriens et zoroastriens).

L'élection d'une députée réformatrice a été invalidée à Ispahan (centre) et il y aura une partielle à une date non précisée.

Trois femmes ont été élues à ce second tour, s'ajoutant au 13 du premier tour. La nouvelle assemblée comprendra donc 16 femmes, dont quinze réformatrices, contre 9 conservatrices dans la précédente, qui était largement dominée par les conservateurs avec plus de 200 élus.