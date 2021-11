En pleine opération de contrôle de vitesse, deux policiers s'endorment et se font voler leur radar

Les faits se déroulent en italie. Le samedi 13 décembre 2014, vers 2 heures du matin, deux policiers municipaux exécutaient une opération de contrôle de vitesse à Rome.

Le radar a disparu

Selon le site italien blizquotidiano.it , le chauffage et l'heure tardive aidant, les policiers se sont assoupis quelques minutes, et ont eu à leur réveil la mauvaise surprise de voir que leur radar avait disparu.



On ne sait pas s’il s’agit de l’acte d’un chauffard venant de se faire flasher ou de filous qui vont chercher à revendre le matériel photographique dernier cri.



Les auteurs du vol courent toujours et l'appareil de mesure de vitesse demeure introuvable.