Mobilisation pour retrouver un homme tombé dans la Vire

Après des recherches infructueuses par les sapeurs-pompiers plongeurs, de Saint-Lô, Granville et Cherbourg, dans la Vire au niveau de La Meauffe, ce mardi soir 23 février, pour tenter de retrouver le corps d'un homme tombé dans l'eau au niveau des Claies-de-Vire, famille, amis et bénévoles se mobilisent ce mercredi après-midi pour sillonner les berges de la rivière et tenter de retrouver la vicitme.

Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux, pour retrouver cet homme âgé d'une trentaine d'années et père de famille. C'est une femme qui avait alerté les secours, ce mardi soir, vers 17h, après avoir vu l'homme dans La Vire.