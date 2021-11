CAEN-RENNES (1-0) : la victoire qui fait du bien pour Malherbe

D'entrée de jeu les Bretons mettaient la pression sur la défense caennaise, avec Yoann Gourcuff qui récupérait un ballon à l'entrée de la surface de réparation avant de tenter sa chance. Sa frappe passait devant la cage malherbiste sans être reprise par l'un de ses partenaires (1'). Mais assez rapidement, les hommes de Rolland Courbis relâchaient un peu leur emprise. Et sur une phase arrêtée, Caen était proche d'ouvrir le score quand Andy Delort tentait un lob, avant que Cheik M'Bengue ne sauve sur sa ligne sur un ballon vicieux (7e). Derrière, le néant. Aucune des deux équipes ne parvenait à s'approcher de la cage adverse.



Au retour des vestiaires, Caen peinait à reprendre le contrôle du ballon. Les 22 acteurs semblaient repartis sur les mêmes bases. Sylvain Armand était alors tout près d'ouvrir le score sur un coup de pied arrêté, mais son tir passait à une trentaine de centimètres du poteau droit de Rémy Vercoutre. Dans la foulée, les Bleu et Rouge proposaient enfin quelque chose en attaque. Dennis Appiah aux avant-postes, reprenait le ballon de demi-volée à proximité des six-mètres avant que Benoît Costil ne sorte parfaitement. Mais le cuir restait dans les pieds caennais. Hervé Bazile orientait alors le jeu de l'autre côté du terrain, avant que Saïdi Ntibazonkiza n'enveloppe sa frappe en direction du but rennais pour l'ouverture du score (1-0, 53e).

Ce but semblait faire taire les velléités offensives rennaises, à l'exception d'une superbe perforation d'Ousmane Dembele quelques minutes plus tard mais qui accouchait d'une frappe non cadrée. Le Stade Malherbe était même le plus proche d'ajouter un but au compteur de cette rencontre quand Jordan Nkololo de la tête trouvait l'arrêt réflexe de Benoît Costil sur sa ligne (83e).

Avec cette victoire, caen met fin à une série de trois défaites et se retrouve septième au classement, un point devant... Rennes. De quoi s'enlever un peu de pression avant de filer à Saint-Etienne dimanche prochain (17h).