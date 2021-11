Nicolas Seube : "Une victoire intéressante pour la suite"

L'absence pour encore un bon moins d'Ismaël Diomandé assure du temps de jeu à Nicolas Seube, l'indéboulonnable milieu de terrain caennais. "J'ai malgré tout eu le temps de souffler un peu en janvier et je suis donc prêt à faire ce qu'on demande", explique le principal intéressé. Et hier, Nicolas Seube a fait du Seube : courir sans discontinuer pour gratter un maximum de ballons au milieu de terrain. Une envie indispensable aux Caennais qui ont à nouveau fait bloc hier et qui ont su se montrer réaliste quand il le fallait. Une analyse que partage Nicolas Seube :

Sur le plan personnel et toujous contre Rennes, Nicolas Seube a encore été très précieux dans l'entre-jeu caennais. Et quand un journaliste le lui fait remarquer en conférence de presse, il ne tire pas la couverture à lui : "Oui, mais bon c'est mon rôle. Quand tout va mal on dit que je suis à la rue et quand tout va bien, on dit que c'est exceptionnel. Donc on va être mesuré. Je fais ce qu'on me demande de faire."

Ce lundi matin au classement, Malherbe est septième avec 39 points. Prochain match, dimanche 28 février à St-Etienne pour la 28e journée de Ligue 1.