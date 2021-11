Rome (AFP). Ski: victoire pour Fanchini, petit Globe pour Vonn en descente à La Thuile

Sa soif de victoires et son perfectionnisme étant légendaires, on doute que Vonn soit satisfaite de son début de week-end italien, entre sa chute vendredi lors de la première descente et sa deuxième place samedi. Vendredi, elle s'en était d'ailleurs pris à son matériel, une vidéo la montrant frapper à grands coups de marteau sur une fixation qui selon elle n'aurait jamais dû s'ouvrir et qui aurait ainsi provoqué sa chute. Mais tout de même, l'Américaine fait une belle opération: alors qu'il ne reste qu'une seule descente au programme, en mars à St Moritz, elle ne peut plus être rejointe par ses poursuivantes et décroche le petit Globe de la discipline, pour la 8e fois de son immense carrière. Surtout, elle reprend les commandes du classement général. Victorieuse vendredi, sa grande rivale Lara Gut n'a en effet pris qu'une décevante 11e place. Dans la course au grand Globe (que Vonn a déjà gagné quatre fois et Gut jamais), la skieuse du Colorado reprend donc 43 points de marge. - Les Italiennes à l'aise - Nadia Fanchini voit ce duel au classement général d'assez loin. Mais l'Italienne est en train de passer un week-end de rêve dans la station du Val d'Aoste. Vendredi, elle avait obtenu une belle troisième place, qui l'a sans doute inspirée et mise en confiance pour la deuxième épreuve. Et sur une piste raccourcie et au départ abaissé à cause du fort vent qui soufflait sur les hauteurs, l'Italienne de 29 ans a réussi un parcours impeccable pour aller chercher sa deuxième victoire en Coupe du monde, huit ans après la première, un super-G en 2008 à Lake Louise (Canada). Elle a battu Vonn de 14 centièmes de seconde et une autre Italienne, Daniela Merighetti, de 72 centièmes. Dimanche, elle sera à coup sûr avec Vonn et Gut, qui doit se racheter de cette 11e place, l'une des favorites du Super-G qui viendra conclure ce triptyque de La Thuile. Mais Fanchini et Merighetti ne seront pas seules, car deux autres de leurs compatriotes ont terminé samedi dans le Top 10, Francesca Marsaglia, 7e, et Elena Curtoni, 9e, pour un très beau tir greoupé transalpin. Côté français, c'est un tout petit peu mieux que vendredi. Tessa Worley est la mieux classée, à la 16e place. Jennifer Piot et Noémie Larrouy entrent dans le Top 30 (22e et 29e). Anouk Bessy (38e) et Margot Bailet (40e) sont plus loin.

