Bagdad (AFP). Irak: rares combats entre des tribus et l'EI à Fallouja

Fallouja, située à 50 km à l'ouest de Bagdad, est l'une des deux dernières villes irakiennes sous contrôle de l'EI avec Mossoul (nord). Un soulèvement des tribus locales pourrait constituer une menace importante pour les quelque 300 à 400 jihadistes présents dans la ville au milieu de dizaines de milliers de civils selon des estimations. Les tribus sunnites de la province d'Al-Anbar, où se situe Fallouja, ont joué un rôle stratégique en repoussant Al-Qaïda d'Irak aux côtés des troupes américaines à partir de 2006. L'EI contrôle la ville de Fallouja depuis plus d'un an et les combats l'opposant aux tribus sont rares. Les affrontements de vendredi ont opposé plusieurs tribus à des membres de l'EI de la branche Al-Hisba, qui a imposé des restrictions religieuses dans la ville, ont indiqué les sources. Ils témoignent des tensions liées au durcissement des conditions de vie en raison de l'isolement de Fallouja par les forces de sécurité, a indiqué à l'AFP Issa Sayir, responsable de la région de Fallouja. Selon lui, les combats se sont étendus au centre ainsi qu'à la rive est de la ville. Un lieutenant-colonel de police a pour sa part expliqué que les affrontements avaient commencé après que des membres d'Al-Hisbah ont accusé une femme présente à un marché de la ville d'avoir omis de se couvrir les mains. Cheikh Majid al-Juraisi, un chef de file de la tribu Al-Juraisat, a présenté ces affrontements comme un soulèvement contre l'EI et a exhorté les forces gouvernementales à aider les habitants à combattre les jihadistes. Selon lui, les tribus ont pris le contrôle de certaines zones de Al-Jolan, dans le nord-ouest de Fallouja, une information confirmée par le ministère de l'Intérieur. Ce dernier a précisé que les combats avaient été déclenchés par un affrontement entre des membres de la tribu Al-Juraisat et de Al-Hisba, suivi par une fusillade. Le groupe jihadiste s'était emparé de larges pans de territoire au nord et à l'ouest de la capitale irakienne, mais les forces de sécurité ont repoussé leur avancée, appuyées par leurs alliés et les frappes aériennes de la coalition internationale. Elles ont aussi repris les villes de Tikrit et Ramadi l'an dernier.

