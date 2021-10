Caen : un accord avec les forains

Un accord a été trouvé entre la Ville de Caen et les industriels forains. Les deux partis discutaient ce matin, lundi 26 avril, des conditions d'accueil des forains et du tarif du droit de place pour la Foire de Pâques. Vendredi dernier. Les détails de cet accord seront présentés cet après-midi en mairie à 16 heures lors de la signature d'une convention entre la Ville et les industriels forains. Vendreid dernier, une soixantaine de forains avaient saccagé les locaux de Caen Expo Congrès pour manifester de leur colère.