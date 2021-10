ST-Ericsson : Un accord a été signé à Caen

Les organisations syndicales, la direction de ST-Ericsson et le préfet de région ont signé un protocole de fin de conflit jeudi 11 mars. Après 28 heures de négociations, la société ST-Ericsson, dont les propriétaires sont Ericsson et ST-Microelectronics, s'est engagée à "favoriser la création ou le renforcement d'activités sur le site de Caen, avec la mobilisation d'un fonds de revitalisation d'un million d'euros" . Cette somme devrait permettre la création d'une nouvelle entreprise et, par la même occasion, maintenir 20 emplois sur le site jusqu'en mai 2011, puis 10 emplois jusqu'en mai 2012.

Une partie du personnel de ST-Ericsson occupait certains locaux de l'entreprise depuis le 26 février 2010 et ont été avertis de la fermeture des locaux de Caen-Colombelles durant l'été 2009. En tout, 114 salariés travaillent dans cette entreprise spécialisée dans la conception de circuits intégrés pour la téléphonie mobile. Les personnes quittant l'entreprise en juin 2010 percvront des indemnités de rupture de contrat allant de 50 000 € à 150 000 €.

Pour les syndicats, cet accord "évite le pire mais ne pose pas la question de l'avenir du campus Effiscience" .

Cette fermeture de site est-elle une délocalisation déguisée ? "Non" , répond la direction de ST-Ericsson. "L'entreprise a investi l'an dernier près de 45% pour la recherche et le développement. Mais l'année 2009 a été dure et nous avons été obligé d'arrêter certaines activités comme celle de Colombelles" .





