Beyrouth (AFP). Syrie: au moins 19 morts dans des frappes dans le nord, selon une ONG

"Un bâtiment qui abritait un hôpital soutenu par MSF a été entièrement détruit lundi par des avions, probablement russes, à Hadiyé, une localité au sud de Maaret al-Noomane", a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Neuf personnes, dont un enfant, ont été tuées et des dizaines d'autres blessées, a ajouté l'OSDH. Par ailleurs, d'autres frappes, vraisemblablement russes aussi, ont visé lundi la ville rebelle d'Azaz et une localité mitoyenne, faisant au total 10 morts dont trois enfants, selon la même source. Un porte-parole de MSF à Paris a confirmé qu'"un hôpital soutenu par MSF a été détruit par des bombardements", dans la région de Maaret al-Noomane, à 280 km au nord de Damas. "Au cours de deux séries de deux attaques, menées à quelques minutes d?intervalles l?une de l?autre, l?hôpital a été touché par quatre roquettes. Au moins sept personnes sont mortes et huit sont actuellement portées disparues", a affirmé à l'AFP le bureau de MSF à Beyrouth. "Il s?agit d?une attaque délibérée contre une structure de santé. La destruction de cet hôpital prive d?accès aux soins les quelque 40.000 personnes vivant dans cette zone de conflit ouvert", a par ailleurs affirmé à l'AFP Massimiliano Rebaudengo, le chef de mission de MSF pour la Syrie. Dans cet hôpital de 30 lits qui comprend deux blocs opératoires, un service de consultations externes et une salle d?urgences, 54 personnes y travaillent. MSF soutient cette structure depuis septembre 2015, notamment en l?approvisionnant en matériels médicaux et en couvrant ses coûts de fonctionnement. Cette organisation soutient au total 153 hôpitaux en Syrie, dont cinq ont été touchés par des frappes depuis le début de l'année.

