Agglo de Rouen : voilà le visage du nouveau Parc des Bruyères

Le Champ de Courses des Bruyères entame sa reconversion. Dix ans après la fin des activités équestres sur ce site (situé à cheval sur Rouen, St-Étienne-du-Rouvray, Sotteville, Petit et Grand-Quevilly) et un an après le lancement d'un appel à candidatures, le groupe Mutabilis a été choisi lundi 1er février par la Métropole pour aménager le parc rebaptisé "Champ Libre".

Une grande pelouse

et une forêt comestible

La première révolution concerne les accès au site de 28 ha. "Il y aura trois grandes entrées : les parvis Robert Diochon, du Champ Libre et du Madrillet", explique Juliette Bailly-Maître, cogérante de Mutabilis. Une "bande active", allée du Champ de Courses, abritera le hall d'entrée du parc, un parking de 70 places et des jeux. Ce sera la seule partie ouverte 24h/24. Le cœur du parc se divise quant à lui en deux grandes parties : "Il y a d'un côté la grande pelouse de 25 000 m2. C'est un espace conçu pour pique-niquer, jouer au ballon, accueillir des animations", développe Juliette Bailly-Maître. De l'autre côté règne la forêt comestible qui porte bien son nom. Une réserve écologique où l'on observe la faune et la flore du lieu, une ferme permacole (l'exploitant sera connu en avril) et un pré-verger seront aménagés.

Enfin, les enfants ne sont pas oubliés non plus avec deux aires de jeux dont l'une sera constituée de structures végétales. Le tout coûtera 22 millions d'euros dont 10 millions apportés par la Métropole. L'aménagement commencera en 2017 et devrait se terminer en 2020.