Le Caen BMX Indoor arrive au parc des expositions de Caen

La hall 2 du parc des expositions sera transformé en terrain de compétition. Une piste de BMX y sera montée lundi et mardi avec pas moins de 3 500 tonnes de sables. “Cela représente environ 140 camions", explique Sylvain Huet, président du Caen BMX. Pour participer à l’organisation, 200 bénévoles travailleront sur la compétition, mais aussi sur le salon qui accompagnera l’événement dans le hall accolé. Un show d’ouverture aura lieu samedi à 19h.

En plus de présenter au plus grand nombre les sports urbains, les sportifs caennais souhaitent faire comprendre à la ville de Caen que de nombreuses personnes pratiquent ces sports, alors que les installations ne sont pas réellement adaptées. Jonathan Duclos, vice-champion du monde par équipe de skate cross explique : "Cet événement va peut-être permettre à la ville de se rendre compte qu’il y a beaucoup de pratiquants, et de faire des installations. Quand je m’entraine, je n’ai pas d’endroit abrité, et je suis obligé d’aller dans la rue plutôt que dans un skate parc. Pas très pratique pour des compétitions internationales".

Pratique.

Tarif adulte : 1 jour 12 €, week-end 17 €

Tarif enfant (de 6 à 12 ans) : 1 jour 10 €, week-end 15 €