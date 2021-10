Tempête en Normandie : la Manche à nouveau en alerte orange

Les rafales pourraient atteindre 100 à 110 km/h dans les terres et localement 120 km/h sur le littoral.

Cette dépression s'accompagne également de pluies temporairement fortes. L'accalmie est attendue en cours d'après-midi.

La vigilance orange pour vagues et submersion marine est par ailleurs toujours maintenue

La forte houle de nord-ouest commence à s'atténuer mais les vagues restent encore soutenue. Les vents forts peuvent provoquer une surélévation du niveau de la mer (qu'on appelle surcote), qui

s'ajoute à des niveaux marins déjà élevés (coefficient de marée de 100 pour ce matin, 104 cet après-midi et 107 mercredi matin).

Les recommandations de la Préfecture de la Manche

Il est fortement recommandé à la population de se tenir éloignée - tout particulièrement en cette période de vacances scolaires - du bord de mer, des estuaires et des rivières côtières, et de se tenir

régulièrement informée de l'évolution de la situation.

A titre préventif, il est préconisé de limiter les déplacements, d’être particulièrement vigilant sur les routes si vous conduisez un véhicule (2 roues) ou attelage sensible aux effets du vent. Plus

généralement, restez à l’écoute des messages de Météo France via les médias.

Conséquences possibles : vents violents

- des coupures d'électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution ;

- les toitures et les cheminées peuvent être endommagées ;

- des branches d'arbre risquent de se rompre ;

- les véhicules peuvent être déportés ;

- la circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau côtier ;

Conseils de comportement :

- ne pas se promener en forêt et sur le littoral. En secteur urbanisé, rester vigilant face aux chutes possibles d'objets divers ;

- ne pas intervenir sur les toitures et en aucun cas, ne pas toucher aux fils électriques tombés au sol ;

- ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.

- installer impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

Conseils de prudence : submersion marine

Pour les habitants de bords de mer :

- fermer portes, fenêtres et volets en front de mer ;

- protéger les biens susceptibles d'être inondés ou emportés ;

- prévoir des vivres et du matériel de secours ;

- surveiller la montée des eaux et se tenir prêt à monter à l'étage ;

- se tenir informé auprès des autorités communales ou préfectorales et se préparer, si nécessaire et sur instruction, à évacuer son habitation.

Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

- ne pas prendre la mer et ne pas pratiquer de sport nautique ;

- avant l'épisode, vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Ne rien laisser à bord qui pourrait provoquer un sur-accident.

Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs :

- ne pas se mettre à l'eau, ne pas se baigner ;

- ne pas s'approcher du bord de l'eau même d'un point surélevé (plage, falaise) ;

- se tenir éloigné du bord de l'eau (rivage, plages, ports, sentiers ou routes côtières, falaises...).