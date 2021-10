Le Stade Malherbe est enrhumé

Après Lyon, dimanche 14 février (14h), les Malherbistes accueilleront Rennes une semaine plus tard, avant d'aller à Saint-Etienne. Et mars commencera par la réception de Monaco ! "Et ce qui est sûr, c'est que si on ressort la même prestation que contre Reims, on ne va pas prendre beaucoup de points, annonçait Patrice Garande, passablement énervé après la prestation de ses joueurs, samedi 6 février face aux Champenois (défaite 0-2). Ce revers a au moins le mérite d'apporter une réponse à tous ceux qui pensent que Malherbe a la possibilité de se qualifier pour une Coupe d'Europe : le costume est trop grand pour nous".

Infirmerie bien remplie

Contre Reims, les Caennais ont livré leur pire prestation de la saison, manquant clairement d'inspiration sur le plan offensif. Au delà du match manqué, ils voient l'infirmerie se remplir. Les défenseurs Syam Ben Youssef et Alaeddine Yahia restent perturbés par des pépins physiques, alors qu'Emmanuel Imorou est sorti à la mi-temps, se plaignant de la cuisse, selon le coach caennais. Ismaël Diomandé, mal retombé sur le bras, devrait être absent jusqu'à la fin du mois de mars, alors que Jonathan Delaplace restera indisponible pour trois semaines encore.