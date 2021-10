Bon plan drague: les séries

Dis-moi ce tu regardes et je te dirai qui tu es! C'est un peu ce qui ressort de l'enqûte menée par la plate-forme de vidéo à la demande Netflix auprès de ses abonnés américains de 18 à 39 ans. Le travail, le sport, la politique ou les restaurants et les bars à la mode sont les sujets de conversation les plus abordés pendant la drague, mais bien derrière les films (69%) et les séries (63%).

25% des personnes interrogées avouent se sentir plus, ou au contraire moins!, attirée par l'autre selon les programmes qu'elles regardent. Les résultats vont même plus loin:

Près d’un tiers (27%) pensent qu’aimer les mêmes contenus est un signe de compatibilité essentiel lors des premiers rendez-vous. 13% exigeraient même des goûts similaires en terme de contenus avant de faire le premier pas. Les hommes étant à 34% plus sensibles à ce critère que les femmes (19%).

Peaufinez donc votre liste de séries/films préférés et ayez toiujours quelques titres en tête avant un première rencontre!

En revanche, l'étude ne dit pas quels types de personnalités sont associés aux différents programmes....