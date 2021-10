Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 6 et 7 février

MANCHE

Jusqu'à dimanche, profitez des 23èmes rencontres numériques organisées au centre d'animation des Unelles à Coutances. Utilisez les ressources du numérique pour la musique, les jeux vidéo et l'impression 3D. Ne manquez pas les expositions et les spectacles proposés sur ce thème. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 14h à 18h aux Unelles. L'entrée est gratuite.

Tendance Ouest partenaire du 142ème Carnaval de Granville. Le plus grand carnaval de l'Ouest se tient jusqu'à mardi. Cavalcades, concerts et bals sont au programme. Des nouveautés sont également attendues. Retrouvez le programme complet ICI

Tout ce week-end, c'est le salon du mariage à Avranches. Les professionnels du mariage et de la fête vous donnent rendez-vous samedi et dimanche, salle Victor Hugo. Des défilés sont également organisés à 14h30 et 17h30 les deux jours. L'entrée est à 4€. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, découvrez le Salon de l'Habitat à Coutances. Un événement avec Tendance Ouest pour découvrir sur place 5 espaces thématiques, à la salle Marcel Hélie. Vous pourrez gagner des séances d'aquabike ainsi qu'un week-end à Rome sous forme de jeu concours. Ouverture des portes dès 10h les deux jours, plus d'infos ICI

Tout ce week-end, le Pôle Hippique de Saint-Lô accueille le Championnat de France Pro Elite 2016 de Horsball. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Rendez-vous, samedi et dimanche, Avenue Maréchal Juin à Saint-Lô pour assister à la compétition.

CALVADOS

Tout ce week-end, profitez encore du Festival Graine de Mots à Bayeux. Samedi, c'est "Lady Macbeth" à 18h à la Halle aux Grains et une "Soirée Cabaret" à partir de 19h au Mot de la Faim. Dimanche, vous pourrez assistez aux spectacles "Six pieds sur terre" et "Batman contre Robespierre". Toutes les infos ICI



Samedi, c'est le meeting d'athlétisme de Mondeville à la Halle Michel d'Ornano dès 19h. Organisé par l'Athlé Organisation Mondeville Hérouville, cet événement rassemble les plus grands coureurs français. Retrouvez toute l'actualité de l'AOMH et les infos pratiques de la soirée ICI



Samedi, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'équipe de Reims pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 19h45.

Dimanche, à Ifs, l'Association Objectif Collections organise le 15ème Salon Toutes Collections. 25 exposants proposeront leurs objets, de la carte postale aux disques vinyle en passant par les timbres ou encore les voitures miniatures. Rendez-vous, ce dimanche de 9h à 18h, à la salles des fêtes, place de la Mairie. L'entrée est à 1€.

ORNE

Tout ce week-end, c'est "Esprit Maison", le Salon de l'Habitat de la Ferté-Macé avec Tendance Ouest. Retrouvez tous les professionnels du secteur pour répondre à vos questions. Cette année, le salon reçoit Stéphane Thébaut, animateur de la Maison France 5. Sur le salon vous pouvez également gagner une télévision Panasonic. C'est samedi et dimanche à la salle Guy Rossolini de 10h à 19h. L'entrée est à 2€.

Jusqu'au 21 février, profitez de la fête foraine de la Chandeleur à Alençon, face au parc Anova, place du Hertré. Des manèges pour petits et grands vous sont proposés.