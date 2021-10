L'Agenda en Normandie : mercredi 3 février

MANCHE

Jeudi, assistez au spectacle «Moi, Corinne Dadat» à Saint-Lô. C'est l'histoire d'une femme de ménage et d'une danseuse-contorsionniste. Rendez-vous, ce jeudi, à 20h30 au Théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô. L'entrée varie de 6€ à 10€.

Tendance Ouest partenaire du 142ème Carnaval de Granville, le plus grand carnaval de l'Ouest, dès vendredi et jusqu'à mardi. Cavalcades, concerts et bals sont au programme. Des nouveautés sont également attendues. Retrouvez le programme complet ICI

CALVADOS

Le Festival Graine de mots continue à Bayeux. Ce mercredi soir, assistez au spectacle Roméo + Juliette, c'est du théâtre d'objets et c'est à 18h à l'Auditorium. Vendredi ce sera "Sages comme des sauvages" à 21h au Mot de la Faim. Toutes les infos ICI



Samedi, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'équipe de Reims pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 19h45.

ORNE

En ce moment, la fête foraine de la Chandeleur se tient à Alençon, place du Hertré face à Anova. A cette occasion gagnez dès maintenant vos cartes pour découvrir 10 manèges de la fête foraine. Pour cela, composez le 0892 23 73 38 à 13h05.

Vendredi, assistez au spectacle d'Anthony Kavanagh à l'Aigle. Showman, c’est un mix entre un show à l’américaine et l’intimité d’un dîner en tête à tête avec l'humoriste. L'entrée varie de 20€ à 35€. Pensez à réserver. Toutes les infos ICI