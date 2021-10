Sao Paulo (AFP). Neymar mis en examen par la justice brésilienne pour évasion fiscale

"Le Ministère Public fédéral de Santos a mis en examen le joueur de football Neymar da Silva Santos Junior, son père, Neymar da Silva Santos, et les dirigeants liés au club de football Barcelone, Alexandre Rosell Feliu et Josep Maria Bartomeu Floresta, pour évasion fiscale et falsification", a indiqué le Parquet dans un communiqué, quelques heures après le témoignage de l'attaquant devant la justice espagnole au sujet d'irrégularités dans la signature de son contrat avec le Barça. Le Tribunal Fédéral de Santos (Etat de Sao Paulo) devra maintenant décider s'il ouvre un procès contre eux. Le transfert de Neymar au Barça en 2013 fait l'objet de multiples procédures judiciaires en Espagne et au Brésil depuis trois ans. En septembre, les autorités brésiliennes avaient déjà gelé 47,3 millions de dollars (43,5 MEUR) en actifs du joueur pour des fraudes fiscales présumées entre 2011 et 2013, au sujet de son transfert au Barça. D'après l'enquête du parquet, pendant plus de deux ans, les suspects ont falsifié une série de documents sur les droits de Neymar dans le but de moins payer d'impôts au fisc brésilien. Ces man?uvres qui, d'après le parquet ont causé plusieurs millions de dollars de "préjudices" au fisc brésilien, auraient été facilitées par le biais d'entreprises de façade ouvertes par la famille du joueur entre 2006 et 2013. "Le joueur et son père, ainsi que le président du club de l'époque, Alexandre Rosell Feliu, et son vice, Josep Maria Bartomeu Floresta, ont falsifié à partir de novembre 2011, une série de documents pour simuler la régularité d'un accord secret que la famille de l'attaquant et les dirigeants avaient déjà scellé des mois auparavant", souligne le communiqué.

