Sao Paulo (AFP). Neymar mis en examen par le parquet brésilien pour évasion fiscale

"Le Ministère Public fédéral de Santos a mis en examen le joueur de football Neymar da Silva Santos Junior, son père, Neymar da Silva Santos, et les dirigeants liés au club de football Barcelone, Alexandre Rosell Feliu et Josep Maria Bartomeu Floresta, pour évasion fiscale et falsification", a indiqué le Parquet dans un communiqué, quelques heures après le témoignage de l'attaquant devant la justice espagnole au sujet d'irrégularités dans la signature de son contrat avec le Barça.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire