Hockey: les Dragons de Rouen se déplacent à Chamonix

Les Dragons de Rouen qui restent sur une bonne série avec trois victoires de rang prennent la direction des Alpes avec un seul objectif, revenir avec les trois points de la victoire.

Toujours cinquièmes au classement et desormais qualifiés officellement pour les play-offs, les Rouennais affronteront des Chamois dixièmes et éliminés de cette fameuse course aux play-offs.

Les joueurs de Fabrice Lhenry, qui n'ont plus leur destin entre leurs mains pour essayer de grappiller une 4ème voir une 3ème place au classement, tenteront de faire aussi bien que lors du match aller où ils l'avaient emporté 5-3 sur l'Ile Lacroix. C'était la seule rencontre officielle cette saison entre les deux équipes qui avaient commencé leur préparation d'avant-saison l'une contre l'autre avec deux matchs qui s'étaient soldés par deux victoires normandes.