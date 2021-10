Fou rire général sur la plateau du magazine de la santé sur France 5

Le célèbre sportif handicapé présentait en fin d'émission, une chronique sur les bienfaits des animaux sur les personnes handicapées. Dès les premières secondes, Michel Cymès joue des mots dans tout son art et sa splendeur.



Philippe Croizon : "J'ai un petit shih-tzu qui est devenu aveugle".

Michel Cymès : "Il faut tout nettoyer tout le temps ? C'est terrible de s'appeler comme ça et de ne pas voir"



Plus tard dans la chronique, pour prouver les effets miraculeux de l'animal :



Philippe Croizon : "Pour la rééducation de la marche: une balade en laisse et l'affaire est faite ! Le chien en laisse hein, le chien !"

Michel Cymès : "Avec le Shit-tzu..."



Dès lors, le fou rire règne sur le plateau, et Philippe Croizon a peine à poursuivre sa chronique.



Et parce que Michel a toujours une blague en stock, en fin de chronique, raccourcie par manque de temps, il propose à Philippe Croizon, amputé des 4 membres, de "garder (des infos NDLR) sous le coude".



A nouveau une séquence mémorable dans le magazine de la santé que nous vous invitons à voir ou revoir sur le site d'allodocteur