Paris (AFP). Taubira critique la déchéance de nationalité dans un livre surprise

"Déchéance de nationalité : peut-être est-ce faire trop de bruit pour peu de chose? Peut-être serait-il plus raisonnable de laisser passer? Je ne suis sûre de rien, sauf de ne jamais trouver la paix si je m'avisais de bâillonner ma conscience", écrit Mme Taubira dans une présentation de ce livre de 96 pages publiée sur le site internet des éditions Philippe Rey. Mme Taubira a quitté le ministère de la Justice mercredi, remplacée par Jean-Jacques Urvoas. Elle a donné une conférence vendredi à la New York Université (NYU). L'Assemblée nationale entame vendredi en séance l'examen de la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande après les attentats de novembre. Ce texte, contresigné par Mme Taubira avant sa démission, prévoit l'extension de la déchéance de nationalité pour les binationaux nés Français et condamnés pour terrorisme, fortement critiquée à gauche. Manuel Valls a depuis proposé une nouvelle version du texte expurgée de toute référence à la nationalité dans le projet constitutionnel et qui renvoie la faculté de prononcer une déchéance au juge judiciaire.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire