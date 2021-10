Paris (AFP). Le guide Michelin dévoile ses étoiles lundi

Le directeur international du guide, Michael Ellis, révélera la sélection au cours d'une conférence de presse à 11H00. Seule information rendue publique par le Michelin: le guide 2016 compte au total 600 restaurants étoilés (contre 609 en 2015), dont 54 nouveaux. "Il y aura des changements mais je n'en dirai pas plus", a prudemment déclaré vendredi sur France 2 Claire Dorland-Clauzel, directrice générale du groupe Michelin, en charge des cartes et guides. Selon l'hebdomadaire Le Point, Alain Ducasse va obtenir trois étoiles au Plaza Athénée à Paris, où il propose depuis septembre 2014 une cuisine de la "naturalité" autour de la trilogie poissons-légumes-céréales. La sortie du Michelin, régulièrement accompagnée de controverses, est un rendez-vous très attendu par le monde de la gastronomie, les étoiles étant synonymes d'importantes retombées médiatiques et économiques. "J'espère bien sûr être récompensé. Quel chef étoilé n'attendra pas, fébrilement, l'annonce du Michelin?", a écrit vendredi sur Facebook Christian Le Squer, à la tête des cuisines du Cinq (deux étoiles), à l'hôtel Four Seasons George V. Distinction suprême, les trois étoiles récompensent une "cuisine remarquable", qui "vaut le voyage". - 26 trois étoiles en 2015 - Le club très restreint des trois étoiles comptait 26 restaurants en France en 2015. La dernière édition du guide avait couronné de trois macarons le restaurant "La Bouitte" en Savoie, de René Meilleur et son fils Maxime, ainsi que Yannick Alléno chez Ledoyen à Paris. Deux établissements étaient en revanche sortis de cette catégorie: L'Arnsbourg, à Baerenthal (Moselle), et La Côte Saint Jacques, à Joigny (Yonne). Cette année, l'annonce du palmarès sera accompagnée d'une exposition de photographies des chefs triplement étoilés. Les photos, réalisées par Stéphane de Bourgies, montrent ces chefs en tenue civile pour la plupart, tenant à la main l'édition du guide qui leur a décerné pour la première fois trois étoiles. Cette exposition, "Trois étoiles Michelin, un autre regard", sera visible par le grand public lors du festival Taste of Paris au Grand Palais, du 11 au 14 février. Pour cette édition 2016, le guide a par ailleurs introduit un nouveau pictogramme, l'assiette, qui s'ajoute à celles des étoiles (d'une à trois) et des "Bib gourmand". L'assiette, qui récompense "une cuisine de qualité", sera attribuée à tous les restaurants figurant dans le guide dans sa version papier et n'ayant ni étoile ni "Bib". Le "Bib gourmand" récompense les "bonnes adresses proposant un menu complet (entrée, plat, dessert) pour un maximum de 32 euros en province et 36 euros à Paris". Cette année, 655 restaurants peuvent se prévaloir de cette récompense, dont 111 nouveaux. Le guide Michelin France, habituellement vendu à 150.000 exemplaires, sera disponible le 5 février en librairie. Dans sa version numérique, le guide a connu 25 millions de consultations en France en 2015.

