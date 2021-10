L'Agenda en Normandie : mardi 2 février

MANCHE

Ce mardi, assistez au spectacle «Bidules trucs» avec la Compagnie Fée d'hiver à Saint-Hilaire-du-Harcouët. C'est ce mardi soir à 20h30, salle du Rex. L'entrée varie de 4€ à 9€. Plus d'infos ICI

Vendredi et samedi, assistez à une représentation théâtrale de l'Association La Grande Récré. C'est «Monsieur Claude», une comédie en 3 actes de Vincent Durand. Rendez-vous, vendredi et samedi, à 20h30 à l'Espace Culturel de St-Benoit. L'entrée est à 6€ pour les adultes et c'est 3€ pour les enfants. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Ce mardi, assistez à l'avant-première du film "Point Break". Une série de braquages aux 4 coins du monde met en péril l'équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent aussi bien en motos dans des gratte-ciels new-yorkais qu'en "wingsuits" pour s'échapper d'avions au-dessus de la jungle. C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Le Festival Graine de mots se poursuit à Bayeux. Ce mardi, assistez à la pièce de théâtre "Le Roi Lear". C'est ce mardi soir à 20h30 à la Halle aux Grains. L'entrée varie de 7€ à 12€. Retrouvez la programmation complète de ce festival ICI



Samedi, c'est le meeting d'athlétisme de Mondeville à la Halle Michel d'Ornano dès 19h. Organisé par l'Athlé Organisation Mondeville Hérouville, cet événement rassemble les plus grands coureurs français. Retrouvez toute l'actualité de l'AOMH et les infos pratiques de la soirée ICI



ORNE

Jeudi, assistez au spectacle «Macbeth Fatum» au Quai des Arts à Argentan. C''est l'histoire d'un couple sans enfants qui met toute sa puissance de projection au service du scénario égoïste de la liberté absolue. C'est ce jeudi à 20h30. Toutes les infos ICI

Vendredi, assistez au concert de Them Vibes à La Luciole à Alençon. Un groupe qui insuffle le renouveau du rock'n'roll américain. C'est ce vendredi à 21h. L'entrée est à 12€ sur place, c'est 10€ pour les étudiants. Toute la programmation est à retrouver ICI