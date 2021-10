Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 30 et 31 janvier

MANCHE

A partir de samedi et jusqu'au 14 février, la fête foraine s'installe à Saint-Lô. La plage verte accueille de nombreuses attractions pour petits et grands. Vous pourrez en profiter le mercredi de 14h à 19h, le vendredi et le samedi de 14h à 1h du matin et le dimanche de 14h à 20h30.

Samedi, à Equeurdreville-Hainneville, le Festibal fête ses 10 ans. C'est un bal déguisé pour les 3-12 ans qui invite les enfants et leurs parents pour s'amuser au son du groupe «La vache qui rock». Dès 14h des ateliers seront proposés et le concert débutera à 15h30. C'est ce samedi à l'Agora. L'entrée est à 2€. Plus d'infos ICI

Samedi, c'est la 17ème édition de la soirée Début de Siècle au Normandy à Saint-Lô. Une grande fête particulièrement rock cette année. L'entrée varie de 3€ à 6€. Début du concert à 19h30.

CALVADOS

Vendredi et tout ce week-end, se tient le salon de l'immobilier du Calvados au Centre de Congrès de Caen. De nombreux exposants seront présents. Rendez-vous, ce vendredi de 14h à 19h et samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est gratuite.

Tout ce week-end, l'association "Les amis du disque" organise des Puces Musicales au Molay-Littry. Au programme : ventes, achats et échanges de vinyles, CD K7, DVD, livres, affiches ou encore de partitions et d'instruments. C'est samedi et dimanche de 9h à 18h à la salle des fêtes. L'entrée est gratuite.

Dimanche, le SM Caen reçoit l'OGC Nice pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 14h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tedanceouest.com

ORNE

La Foire de la Chandeleur ouvre ce samedi à Alençon sur l'esplanade du Hertré. L'occasion de profiter de 80 manèges et attractions et de plusieurs nouveautés cette année. Vous allez pouvoir en profiter jusqu'au lundi 16 février. Notez que la Foire sera ouverte tous les jours pendant les prochaines vacances scolaires, de 14h à 23h.

Samedi, c'est le Tendance Live au parc Anova d'Alençon. Il y aura Anggun, John Mamann, Joyce Jonathan, Brice Conrad, Vitaa, Willy William, Sophie Tapie ou encore Marina d'Amico. Ce samedi, de 16h à 18h, vivez les coulisses du concert sur Tendance Ouest avec une émission spéciale. Début du concert à 20h avec le groupe normand Joah.

Samedi, un bal folk fest-noz se tient à Mamers. Venez nombreux danser ou écouter les sons de la musique bretonne, irlandaise et folk. C'est ce samedi à partir de 20h à la salle des fêtes de Mamers. L'entrée varie de 8€ à 10€.

Dimanche, les Festivités du Haut Perche organisent un concert québécois. Le groupe «Le bruit court dans la ville» se produira à la salle Zunino de Tourouvre à 17h30. L'entrée est à 10€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.