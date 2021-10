Martin Solveig et le chanteur de Bloc Party : Duo Explosif au Stade de France!

Un album qui sent bon les tubes et les clips ultra efficaces, dont l'ensemble devrait être un véritable court-métrage.



"Avec Smash, je vais tenter de raconter une histoire, inspirée de ma réalité de DJ, secouée dans un shaker burlesque".





Après le premier hit Hello avec Dragonette, c'est au tour de Kele Okereke, leader de Bloc Party d'accompagner le DJ pour ce second tube.

Imaginez-vous au Stade de France, un petit "martin solveig" débarque : Explosif!

Après avoir déclaré qu'il souhaitait arrêter les club pour 2012, voici ce qui correspond plus au DJ français!

A voir en vidéo !