Martin Solveig arrête sa carrière dans les Clubs!

Le DJ a révélé son désir de passer à autre chose : "Cet été, je termine les clubs. Je vais arrêter complètement de jouer en club à partir de 2012 parce que j'ai envie d'évoluer. Je ne m'y retrouve plus. Je me retrouve davantage dans les festivals. Je veux proposer quelque chose dans lequel je me retrouve à 100%".



Le DJ a également justifié ce choix par une volonté de toucher un public bien plus large de celui qui fréquente les clubs : "Je vais m'attirer les ires de certains mais en France et en Angleterre, le concept du club a vieilli. Il ne s'est pas renouvelé. Je veux aller sur quelque chose de plus centré sur le live et les concerts. Je passe la main aux autres".