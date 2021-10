Paris (AFP). Reprise du trafic sur la ligne 1 du métro parisien

"Le trafic a repris à partir de 8H30, assez rapidement parce que les navettes étaient positionnées sur les lignes", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la RATP, en assurant que la circulation était revenue à la normale sur cette ligne totalement automatisée. La RATP a identifié le problème et "nous avons fait tous les tests pour éviter qu'il ne se répète", a-t-elle ajouté. Le trafic avait été interrompu vendredi vers 17H00 à cause d'une "panne des systèmes d'échange avec les trains", selon la RATP qui parle d'un incident "totalement exceptionnel". La RATP, qui avait mobilisé ses équipes de maintenance pour résoudre le problème, espérait dans un premier temps pouvoir rouvrir la ligne à l'heure normale de mise en service vers 5H30. Vendredi au moment de la panne, une dizaine de navettes avait été bloquée dans les tunnels entre deux stations. L?ensemble des 41 rames concernées en station ou sous tunnel avait été évacué "dans le calme" avec l'aide d'une centaine d'agents de la RATP, selon la porte-parole. Mais pendant plusieurs heures, les Parisiens coincés par cette panne ont fait part de leur désarroi sur les réseaux sociaux. Selon la RATP, l'évacuation des voyageurs s'était terminée à 19H38. "On ne peut pas savoir combien de personnes" ont été évacuées, en l'absence de comptage ou d'évaluation lors de l'opération, a indiqué la porte-parole. Entièrement automatique, la ligne 1 traverse les quartiers touristiques d'est en ouest de Paris et dessert notamment la gare de Lyon, le Louvre, le Palais Royal ou le quartier d'affaires de La Défense. Elle est empruntée chaque jour par 750.000 voyageurs et "un peu moins le week-end", selon la porte-parole. Dans l'attente de la reprise du trafic, des services de bus de remplacement avaient été mis en place.

