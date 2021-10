Rouen. Armada : la SNCF ne reporte pas ses travaux entre Rouen et Paris

Le sujet fait largement parler autour de l'Armada, très attendue à Rouen.

La SNCF prévoit les 8-10 juin et les 15-16 juin, pendant cet événement donc, d'importants travaux sur la ligne entre Paris et Rouen ce qui doit rallonger une partie des trajets. Les organisateurs de l'Armada crient au scandale et ont invité à signer la pétition créée par l'ancien président de la Région, Nicolas Mayer-Rossignol, pour que ces travaux soient reportés. "La fête pourrait bien être gâchée par une décision dont l'absurdité dépasse l'entendement", disait-il dans une lettre ouverte au président de la Région et à celui de la SNCF. "Résultat : les 1h10min habituellement nécessaires -ce qui n'est déjà pas glorieux- pour faire les 120km entre Paris Saint-Lazare et Rouen passeront début juin à plus de deux heures en moyenne, avec des pointes à 3h51mn soit une vitesse ébouriffante de… 31 km/h !", avance-t-il, captures d'écran du site de réservation de la SNCF à l'appui. Dans une réponse cinglante, Jean-Baptiste Gastinne, en charge des transports à la Région, dénonce une première manœuvre politique en vue des municipales à Rouen.

9 trains supplémentaires les week-end

Dans un communiqué de presse, mercredi 22 mai 2019, la SNCF assure qu'elle "a apporté la plus grande attention pour mettre en place un plan de transport qui réponde aux attentes des clients, notamment lors des deux week-ends de l'Armada" avec :

• Tous les trajets, entre Paris et Rouen et dans les deux sens, entre 1h11 et 1h58 maximum,

• Un dernier train, le soir au départ de Rouen Rive Droite à destination de Paris-Saint-Lazare après 22 heures, excepté le 15 juin (22h16 le 8 juin et 22h12 les 0, 10 et 16 juin),

• Neuf trains supplémentaires entre Paris-Saint-Lazare et Rouen dans les deux sens.



Le communiqué précise que sept TER supplémentaires sont mis en place à destination des villes de Normandie sur les deux week-ends et une offre quotidienne de bus post-concerts est également proposée.

Les horaires des trains pendant les week-ends de l'Armada (1/2) - SNCF

Les horaires des trains pendant les week-ends de l'Armada (2/2) - SNCF

