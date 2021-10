Avant-première de Encore Heureux à Rouen : interview du réalisateur Benoît Graffin

Auteur d'une douzaine de scénarios parmi lesquelles Quand je serai petit et Sans harme ni haine ni violence avec Jean-Paul Rouve ou encore Cookie avec Virginie Efira ou La fille de Monaco avec Fabrice Luchini, Benoît Graffin signe ici sa troisième réalisation après Le café de la plage et Le New-Yorker:

Comment êtes-vous passé à la réalisation?

" J'avais le désir d'aller jusqu'au bout du processus. Nous avons écrit le scénario à quatre mais pour moi le véritable auteur du film c'est le réalisateur, le film dépend de ses choix et ce film me ressemble".

Qu'est ce qui vous a inspiré le sujet du film?

"Encore Heureux s'inspire de ma propre expérience : quand j'ai commencé l'écriture du scénario j'étais véritablement fauché. Cette famille fait face à un déclassement social mais prouve qu'avec croyance et enthousiasme on peut survivre à ces situations. Si le film à une toile de fond sociale, il n'en est pas moins léger. Les situations pourraient être dramatiques mais cette famille n'est jamais victime de la précarité. Soudés par l'amour, ils sont libres et heureux malgré le désastre social".

Pourquoi avoir choisi Sandrine Kiberlain et Edouard Baer pour interpréter le père et la mère de cette famille hors-norme?

" Je connais très bien Sandrine Kiberlain et Edouard Baer, ce sont deux acteurs que j'adore et je crois avoir vu toute leur filmographie. J'avais rencontré Edouard sur l'écriture d'un scénario et depuis longtemps je rêve de le faire jouer. J'aime sa fantaisie, son élégance et son panache, il est à la fois fou et fragile: un personnage difficile à cerner. Quant à Sandrine, elle est capable de faire passer des émotions très différentes en quelques secondes. Elle incarne la mère, la maîtresse, l'épouse, c'est un personnage chatoyant et elle joue avec une grande sincérité"

Qui est le véritable héros de l'histoire?

" On peut dire que la famille est un personnage à part entière. Encore Heureux est une comédie romantique sur la famille, riche de sentiments, d'aventures et de surprises"

Pratique. Sortie le 27 janvier. www.cinemasgaumontpathe.com